Tunisie : Oeredoo dément les accusations du comité de défense et annonce un recours en justice

L’opérateur Télécom, Ooredoo, annonce ce mercredi son intention « d’intenter un recours en justice, suite aux déclarations d’un membre du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, lors d’une conférence de presse, tenue aujourd’hui même ».

L’opérateur a « exclu, totalement, toutes les accusations qui lui sont adressées et à son directeur général, Mansour Rached El-khater », signalant « œuvrer depuis 20 ans dans le cadre du respect de la loi et de la protection des données personnelles des clients. »

La société s’est, par ailleurs, défendue, dans un communiqué, « d’avoir utilisé ses moyens dans tout travail illégal ».

Elle a affirmé l’inexistence de toute affaire judiciaire à ce sujet, « ce qui a été relayé en termes d’implication d’instances judiciaires et d’organismes officiels dans le sujet est infondé ».

« Ces allégations visent à entraver la marche de la société la mieux placée dans son domaine, c’est une tentative d’ébranler la détermination de ses employés et d’attenter à sa crédibilité », ajoute l’opérateur.

Oeredoo a affirmé qu’elle est « une société privée qui n’a rien à voir avec la politique, et n’a de liens avec aucun parti ou formation politique tunisienne ou étrangère », disant « œuvrer dans le cadre des standards de sécurité et de gouvernance les plus transparents dans le monde ».

L’opérateur se dit « engagé à prendre soin des intérêts de ses clients et à protéger leurs données ».

