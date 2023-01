Tunisie : œufs, viandes, légumes…deux ministres scrutent l’état du marché et de l’approvisionnement en prévision du Ramadan

A moins de 60 jours du mois du jeûne, les autorités planchent sur l’état de la production, en relation avec l’adéquation espérée entre l’offre et la demande sur le marché, et la forte consommation qui caractérise le mois de l’abstinence. Une anticipation qui s’impose, à l’heure où de nombreuses filières de production sont en crise, et où les circuits de distribution sont sous forte tension, du fait de la persistance de la pénurie des produits de base.

Mohamed Elyes Hamza et Kalthoum Ben Réjeb, respectivement, ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et ministre du Commerce et du développement des exportations ont coprésidé hier, lundi 23 janvier 2023, une séance de travail dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadan 1444/ 2023, en présence, notamment, des représentants des groupements professionnels, indique le ministère du Commerce dans un communiqué.

La réunion a été consacrée à l’examen de la demande, de l’approvisionnement du marché par les différents produits agricoles ; œufs, viandes blanches et rouges, légumes à l’instar des pommes de terre, de l’oignon, des légumes, des fruits et autres produits, dont la consommation augmente pendant le Ramadan.

Un exposé a été présenté sur les estimations de la production et des superficies plantées, et leur capacité à faire face à la demande, ainsi que sur l’état des stocks.

Le deux ministres ont affirmé « la nécessité de mobiliser les efforts et les moyens humains, en vue d’assurer l’approvisionnement régulier, et de fournir les différents produits à des prix abordables ».

Gnetnews