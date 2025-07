Tunisie â€“ Oman : Vers un partenariat renforcÃ© dans les domaines stratÃ©gique, Ã©ducatif et culturel

Tunisie – Oman : Vers un partenariat renforcé dans les domaines stratégique, éducatif et culturel

Dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman, le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, a effectué une visite de travail à Tunis les 1er et 2 juillet 2025, à l’invitation de son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti. Cette visite a été inaugurée par une rencontre avec le président de la République, Kaïs Saïed.

Les deux ministres ont tenu un entretien bilatéral, suivi d’une séance de travail élargie aux délégations des deux pays. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur volonté commune de consolider davantage les liens entre les deux États, en les hissant à un niveau supérieur, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral.

La coopération entre Tunis et Mascate a été au cœur des discussions, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la formation. Les deux parties ont salué la dynamique positive observée ces dernières années, marquée par des échanges de haut niveau et des réunions régulières entre groupes de travail conjoints.

Un accent particulier a été mis sur le suivi des recommandations issues de la 16e session de la Commission mixte tuniso-omanaise. Les ministres ont convenu d’accélérer la mise en œuvre des engagements en matière d’échanges commerciaux et d’investissements conjoints, notamment dans les énergies renouvelables et les secteurs technologiques prometteurs. Ils ont aussi insisté sur la nécessité d’élargir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale, en intégrant de nouveaux accords dans les domaines commercial, technique et de protection des investissements.

Sur le plan culturel, les deux responsables ont souligné l’importance de développer des passerelles artistiques, patrimoniales et touristiques entre les deux pays, en faveur d’un rapprochement durable entre les peuples.

Enfin, les chefs de la diplomatie tunisienne et omanaise ont échangé sur les derniers développements au Moyen-Orient. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la concertation et la coordination au sein des instances régionales et internationales, notamment arabes, islamiques et onusiennes, afin de défendre la stabilité régionale et les causes arabes justes. Ils ont réaffirmé leur soutien ferme et constant aux droits légitimes du peuple palestinien, en particulier son droit à un État indépendant et souverain.

