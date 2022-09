Tunisie : Orages et pluies diluviennes ce jeudi dans plusieurs régions

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 22 septembre, par des intempéries dans plusieurs régions du pays.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit des pluies orageuses, aujourd’hui, au Nord et à l’Ouest, qui seront, par moments, intenses, avec chute de grêle et apparition de la foudre à des endroits limités.

Les perturbations toucheront, progressivement, le Centre et le Sud-est.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse dépasserait, provisoirement, les 70 km/ heure, pendant l’apparition des nuages orageux.

La mer est houleuse au Nord, et peu agité sur les Cotes-Est.

Les températures seraient en baisse, ce jeudi, les maximales seront comprises entre 22 et 27° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières. Elles oscilleront entre 27 et 32° dans le reste des régions, atteignant les 35° à l’extrême sud.

