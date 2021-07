Tunisie : Sur instruction de Kaïs Saïed, Jarandi à New-York du 14 au 17 juillet 2021

«Sur instruction du président de la république, et dans le cadre du statut de membre non-permanent de la Tunisie du Conseil de sécurité», le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, effectue une visite de travail à New-York du 14 au 17 juillet 2021.

Le ministre prendra part, demain jeudi 15 juillet à « une réunion de haut niveau sur le processus politique en Libye », où il sera question du suivi de la situation dans ce pays, à la lumière de la feuille de route issue du forum du dialogue politique inter-libyen, qui a eu lieu en novembre 2020 en Tunisie. Il a été ainsi convenu de tenir des élections générales en Libye en décembre 2021, de mettre en exécution l’accord de cessez-le-feu, et de retirer les combattants étrangers et les mercenaires, de manière à garantir la sécurité et la stabilité en Libye et dans région dans son ensemble.

Othman Jarandi participera à une réunion de haut niveau sur « la préservation de l’espace humanitaire, qui sera consacrée à l’examen de la manière de renforcer le respect des dispositions du droit international humanitaire, sur les plans national, régional et international, notamment face aux défis auxquels font face ceux qui travaillent dans le domaine des aides humanitaires, dans le cadre des conflits et ce qui en découle en termes de drames humains, outre les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur l’action humanitaire ».

Le ministre sera présent, par ailleurs, au forum politique de haut niveau, autour du développement durable, dans le cadre de la célébration du 75ème anniversaire du Conseil économique et social des Nations-Unies.

Le chef de la diplomatie tunisienne mènera, en marge de sa visite, des entretiens bilatéraux avec ses homologues étrangers, le Secrétaire Général des Nations-Unies, et autres responsables onusiens.

