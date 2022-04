Tunisie : Othman Jarandi rencontre le souverain hachémite, Abdallah II, à Amman

Le roi jordanien, Abdallah II, a reçu la délégation arabe chargée d’agir sur la scène internationale, pour faire face aux politiques et mesures israéliennes illégales, à al-Quds occupée.

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a présenté, à cette occasion, au souverain hachémite, les salutations du président de la république, et ses vœux de prompt rétablissement.

Ce faisant, Abdallah II a salué les relations fraternelles entre la Tunisie et la Jordanie, appelant à aller de l’avant vers leur consolidation, et à poursuivre la concertation sur les affaires arabes et internationales.

Il a, par ailleurs, appelé à unifier les efforts en vue de mettre un terme, à l’escalade des forces d’occupation à al-Quds, appuyer la résistance du peuple palestinien, ainsi que la tutelle hachémite sur les symboles sacrés à al-quds.

