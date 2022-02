Tunisie : Othman Jarandi représente Kaïs Saïed au Sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba.

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, conduit la délégation tunisienne aux travaux de la 40ème session du Conseil exécutif de l’Union africaine, qui se tiendra les 02 et 03 février 2022 à Addis-Abeba.

Le ministre représentera le président de la république aux travaux de la 35ème édition de la conférence des chefs d’Etat et du gouvernement, qui aura lieu à la capitale éthiopienne les 05 et 06 février 2022, autour du thème de « la sécurité alimentaire sur le continent africain ».

Ces deux réunions revêtent une importance pour la Tunisie, étant candidate au Conseil de la paix et de la sécurité de l’UA, où se déroulera l’élection des 15 membres du Conseil.

Des projets de résolution seront examinés, portant notamment sur le règlement intérieur de l’Union africaine, et la concrétisation de l’Agenda 2063 sur « l’Afrique que l’on veut », ainsi que le projet du protocole annexe de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif à la protection sociale et à la sécurité sociale.

Ces projets sont également liés au développement du rôle des entreprises continentales, à la consolidation de la coopération inter-africaine en matière de lutte contre le Covid-19, et plusieurs autres questions inhérents à la gouvernance, au changement climatique, aux droits de la femme…

Othman Jarandi aura des rencontres bilatérales avec ses homologues africains, et des responsables de l’UA, autour des relations bilatérales, des moyens de les renforcer et pour échanger les points de vue sur les différentes affaires inscrites à l’ordre du jour des travaux du conseil exécutif et du sommet africain.

