Tunisie : Ouverture à partir de ce vendredi d’un nouvel accès au port commercial de Bizerte

Le Directeur du port commercial de Bizerte, Lotfi Sassi, a déclaré qu’un nouvel accès au port a été ouvert à compter d’aujourd’hui, vendredi 22 Avril, au niveau de la gare des trains à Bizerte ville.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué qu’un nouvel accès au port a été aménagé, ce qui permettra de rompre avec l’encombrement et la congestion routière, et les risques liés à l’ancien accès au niveau des rues de Tinja et de Russie.

Cet accès sera fermé et utilisé dans des cas exceptionnels et urgents, a-t-il indiqué.

Le responsable a fait état, par ailleurs, de la fin proche des travaux de réaménagement, dont le renouvellement des différents réseaux du port, d’un coût de 9 millions de dinars.

Gnetnews