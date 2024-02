Tunisie : La ministre du Commerce se rend en visite à la société Ellouhoum à El Ouardia

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, s’est rendue hier, mercredi 07 février 2024, en visite à la Société Ellouhoum, d’el-Ouardia, où il était question des principaux problèmes et difficultés auxquels elle se heurte, liés, notamment, aux problèmes fonciers, à la situation de ses abattoirs, et la question des transactions monétaires dans les environs du marché de bétail et autres.

Lors d’une réunion tenue, dans la foulée, avec le Président-Directeur Général, les cadres et agents de la société, la ministre a écouté leurs préoccupations liées à l’insuffisance de recrutements et à leur situation professionnelle.

La société Ellouhoum est un acquis national et un service vital, d’où la nécessité d’en préserver la pérennité, à travers les mesures susceptibles de la sauver, et de surmonter les difficultés qui en entravent le fonctionnement, du fait de son rôle régulateur dans le dispositif des viandes rouges, en proposant des prix préférentiels prenant en considération le pouvoir d’achat du citoyen, a souligné la ministre du Commerce.

Kalthoum Ben Rejeb a, par ailleurs, valorisé le point de vente situé au siège de la société, appelant à la réouverture des points de vente de la société dans différents gouvernorats du pays, et d’ouvrir la voie aux investisseurs en vue d’en exploiter les espaces de manière à ce que la société soit un pôle économique du secteur des viandes.

Elle a, également, appelé à la réouverture du point de vente des fruits et légumes du producteur au consommateur, au siège de la société, pendant le mois de Ramadan.

Le PDG a annoncé que la Société va lancer à la fin de 2024 un projet pilote au niveau du Grand-Tunis, portant sur la création de 15 points portant l’enseigne commerciale de la Société Ellouhoum, « Ellouhoum Market », ils seront inscrits sous franchise, de manière à être généralisés à l’ensemble des gouvernorats de la république ultérieurement, dans le cadre de la diversification commerciale de la société, et en appui aux efforts de l’Etat en matière de création des postes d’emploi.

La société Ellouhoum est érigée sur une superficie de 15 hectares répartis sur différents départements, dont les abattoirs, le marché du bétail et les espaces consacrés aux entrepôts de réfrigération.

Gnetnews