Tunisie : Parution de deux décrets présidentiels sur la tenue du sommet de la Francophonie et de la TICAD en 2022

Deux décrets présidentiels portant sur l’organisation du 18ème Sommet de la Francophonie, et de la 8ème Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD) sont parus dans la dernière édition du Journal Officiel.

Un premier décret présidentiel n° 2022-65 du 31 janvier 2022, porte création d’un comité national pour l’organisation du 18ème Sommet de la Francophonie, en 2022 à Djerba, et en fixe l’organisation et le mode de fonctionnement.

Ce comité est créé auprès du ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger. Le Comité national exerce ses attributions sous la supervision du Président de la République. Il constitue le cadre institutionnel pour l’exécution des actions liées à l’organisation du Sommet.

Le Comité national est chargé des missions suivantes :

– La coordination avec le Comité de pilotage relevant de l’Organisation internationale de la Francophonie en ce qui concerne les sujets qui seront abordés au Sommet ainsi que sa préparation matérielle.

– La coordination entre toutes les parties nationales intéressées par les diverses questions relatives à l’organisation et au déroulement du Sommet.

– L’identification des évènements parallèles qui seront organisés à l’occasion du Sommet.

– La définition des besoins et des aspects techniques de l’organisation, la détermination du budget de la conférence et la répartition de son exécution entre les départements ministériels et les organismes publics intéressés par l’organisation de la conférence.

– La préparation matérielle et organisationnelle du Sommet conformément aux normes et standards définis à cet effet par l’Organisation internationale de la Francophonie.

Partenariat tripartite Tunisie-Japon-Afrique

Un deuxième décret Présidentiel n° 2022-66 du 31 janvier 2022, porte création d’un Comité national pour l’organisation de la 8ème Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, à Tunis en 2022 et fixant son organisation et son mode de fonctionnement.

Il est créé auprès du ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger un Comité national pour l’organisation de la 8ème Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, à Tunis en 2022, ayant son siège à Tunis, désigné ci-après « Comité national ».

Le Comité national exerce ses attributions sous la supervision du Président de la République. Il constitue le cadre institutionnel pour l’exécution des différentes actions liées à l’organisation de la Conférence.

Il est chargé des missions notamment, de la définition des besoins et des aspects techniques de l’organisation, la détermination du budget de la Conférence et la répartition de son exécution entre les départements ministériels et les organismes publics concernés.

Ledit comité assure, également, la coordination entre toutes les parties nationales intéressées pour ce qui est des volets organisationnels, logistiques, sécuritaires et de l’application du protocole sanitaire et les mesures de prévention dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.

Il a, par ailleurs, pour missions d’assurer la coordination entre les parties nationales intéressées pour le suivi des thèmes qui seront discutés lors de la conférence et l’identification des projets de coopération à présenter dans le cadre du partenariat tripartite Tunisie-Japon-Afrique, et d’identifier les évènements parallèles qui seront organisés lors de la Conférence.