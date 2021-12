Tunisie : Parution de l’arrêté portant recrutement de 1110 maîtres assistants à l’université

L’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 novembre 2021, portant ouverture d’un concours pour le recrutement des maîtres assistants au corps des enseignants chercheurs des universités, vient de paraitre dans la dernière édition du Journal officiel.

Ce texte porte sur l’ouverture de postes dans de nombreuses disciplines pour le recrutement de 1110 maîtres assistants.

Les concours aura lieu le lundi 21 février 2022 et jours suivants. La répartition des postes à pourvoir par spécialité et par établissement est fixée par décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les délais d’inscription en ligne pour la candidature au concours, à travers le site web des concours du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (https://concours.mes.rnu.tn), sont fixés du lundi 3 janvier 2022 jusqu’au jeudi 13 janvier 2022 à midi (12h).

Les délais de dépôt des dossiers aux sièges des universités sont fixés du lundi 3 janvier 2022 jusqu’au vendredi 21 janvier 2022 et ce du 9h du matin à 12h et 30mn. Les candidats sont tenus de postuler uniquement pour une seule discipline.