Tunisie : Parution des rÃ©sultats de l’Ã©tude autour des programmes de promotion de lâ€™entreprenariat et dâ€™autonomisation Ã©conomique

Tunisie : Parution des résultats de l’étude autour des programmes de promotion de l’entreprenariat et d’autonomisation économique

Les résultats de l’étude autour des programmes de promotion de l’entreprenariat, et d’autonomisation économique des catégories vulnérables, réalisée en collaboration avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), ont été présentés hier lors d’une réunion tenue, au ministère de l’Economie et de la Planification.

Les participants ont procédé à l’évaluation de cette étude en matière de lancement des micro-projets, notamment de la part des jeunes et de la femme, ce qui aide ces catégories à créer des sources de revenus décentes, leur permettant de s’intégrer dans l’activité économique et d’améliorer leurs conditions de vie.

Les ministres ont mis l’accent sur l’importance de ces programmes dans la stratégie nationale de développement économique et social, soulignant la nécessité « de poursuivre les concertations autour des moyens susceptibles de les consolider, d’en améliorer l’efficacité et la rentabilité, et d’en assurer la durabilité, en en consolidant les points forts, et en traitant leurs faiblesses ».

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Economie et de la Planification, le ministre de l’Agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de la Femme, et de la Famille, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, le ministre de la jeunesse et du sport, la conseillère auprès de la présidence du gouvernement, et des représentants d’autres ministères.

Gnetnews