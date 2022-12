Tunisie: Pas de nouvelles variantes du Covid-19 (Daghfous)

Le directeur général du Centre national de pharmacovigilance, Ryadh Daghfous, indiqué l’absence de nouvelles variantes de Covid-19.

Ai micro de la radio Mosaïque FM, il a déclaré que « le variant BA5 est encore dominant en Tunisie est même le nouveau variant apparu en France n’est pas inquiétant selon les spécialistes. Pour les symptômes de diarrhée, de maux de gorge accompagnés de fatigue, ils font partie des maladies de grippe et d’angine qui apparaissent durant la saison d’hiver. Il faut commencer par la prévention en ciblant les catégories les plus vulnérables. Il est indispensable de faire un rappel du vaccin contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière. Il est possible de se faire vacciner le jour même où en respectant une période de 15 jours entre les doses », a expliqué Daghfous.

Pour le reste des mesures, l’aération des espaces, la distanciation physique et le port du masque sont des règles à respecter, a ajouté le responsable.

Gnetnews