Tunisie : « Pauvre Nejla Bouden, j’aurais souhaité qu’elle ne soit pas mise dans cette situation »

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a reconnu ce jeudi 02 décembre, l’incapacité de la cheffe du gouvernement à prendre des décisions, soulignant : « pauvre cheffe du gouvernement, avec la situation dans laquelle, elle se trouve…Bien que nous étions fiers de sa nomination à ce poste, j’aurais souhaité que la femme tunisienne ne soit pas mise dans cette situation », a-t-il souligné en substance.

Lors d’une déclaration médiatique, en marge d’une conférence sur « l’intégration des personnes porteuses de handicap dans l’emploi et la formation », il a indiqué que le décret n’o 117 en limite la marge de manœuvre, étant entendu que tous les pouvoirs sont entre les mains du président de la république.

Le chef de la centrale syndicale a ajouté que « l’UGTT n’avait pas été consultée au sujet du plan de relance et des réformes attendues dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) ».

Il a critiqué que le budget de l’année 2022 ne soit pas dévoilé à ce jour, déplorant ce qu’il en est advenu de la situation en Tunisie, qui est « sens dessus, dessous. » « Une opportunité pour la construction s’est présentée après le 25 juillet, mais elle est en train de se perdre », a regretté Taboubi.

Il a appelé « à dépasser cette situation complexe, présenter au peuple la vérité de la situation et parvenir à des solutions tuniso-tunisiennes ». « Il est du droit du peuple, de son gouvernement de connaitre la situation de son pays ».

Il a dit avoir demandé à Nejla Bouden, lors de leur première rencontre, « de dévoiler les difficultés et la réalité de la situation ». Il a appelé « à ce que tout le monde retrouve la raison, fasse montre d’humilité et de sagesse, et rompe avec la politique de mensonge ».

Le SG de l’UGTT a, par ailleurs, affirmé « la poursuite de la grève des agents de la SNCFT, ayant démarré hier, et ayant donné lieu à une paralysie du trafic des trains sur l’ensemble du réseau ferroviaire ».

« La SNCFT est une entreprise publique, et a l’habitude de verser les salaires dans les délais », a-t-il dit, signalant que la situation est sans précédent.

