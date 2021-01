Tunisie : PlÃ©niÃ¨re de vote de confiance ce mardi Ã  lâ€™AssemblÃ©e, face Ã  un hÃ©micycle divisÃ©

Tunisie : Plénière de vote de confiance ce mardi à l’Assemblée, face à un hémicycle divisé

L’Assemblée des représentants du peuple tient ce mardi 26 janvier à partir de 9h une plénière de vote de confiance aux membres du gouvernement désignés, dans le cadre d u remaniement ministériel.

La séance sera ouverte par une allocution du président de l’Assemblée, la parole est par la suite donnée au chef du gouvernement, pour placer le remaniement dans son contexte, en exposer les raisons, et présenter succinctement les noms proposés aux différents portefeuilles ministériels.

La confiance sera votée à chaque membre à part, dans la fonction ministérielle qui lui est attribuée, à une majorité absolue (50+1) de 109 députés.

Si un un nom ne franchit pas cette épreuve, c’est le ministre déjà en exercice, qui demeure en fonction, dans le cas où il n’a pas démissionné, en attendant qu’une autre personnalité soit désignée, pour passer de nouveau devant le parlement.

La plénière se tient dans un hémicycle divisé, entre ceux qui expriment leur intention de voter la confiance aux ministres proposés, comme le mouvement Ennahdha, et ceux qui ne le lui accorderont pas, comme le bloc démocratique. Ce groupe qui rassemble le courant démocrate et le mouvement du peuple, estime qu’un tel remaniement est inopportun, procède de considérations politiques et déplore que des soupçons de corruption pèsent sur certains noms désignés.

Tahya Tounes qui approuve le principe du remaniement a indiqué, par la voie de ses dirigeants, qu’il n’accordera pas la confiance aux personnes objet de soupçons de corruption.

Ces divergences interviennent sur fond des critiques adressées hier par le président de la république, de la démarche adoptée en matière de ce remaniement, qui serait « contraire aux dispositions constitutionnelles ».

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, avait annoncé le 16 janvier un remaniement ministériel, ayant touché 11 portefeuilles ministériels. Comme il a supprimé le poste de Secrétaire d’Etat aux Finances, et a renoncé au ministère chargé des instances constitutionnelles, de la relation avec la société civile, en annexant ses services à la présidence du gouvernement.

Gnetnews