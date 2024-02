Tunisie: Pluies des derniÃ¨res 24h

Tunisie: Pluies des dernières 24h

Les dernières 24 heures ont été marquées par des précipitations généralisées touchant quinze gouvernorats à travers le pays, créant des conditions météorologiques variées.

Les pluies ont touché les quatre gouvernorats du Grand-Tunis, ainsi que les régions du nord, notamment Siliana, Béja, Jendouba et Bizerte. Le Cap-Bon et le centre du pays, comprenant Kairouan, Sousse, Monastir, Kasserine, et Sidi Bouzid, ont également été affectés par ces précipitations.

Bien que les pluies aient été de nature modérée dans la plupart des régions, elles devraient devenir abondantes pendant la nuit de mercredi à jeudi et tout au long de la journée de jeudi. Les prévisions météorologiques indiquent que les régions du nord-ouest devraient enregistrer des précipitations particulièrement intenses, avec des estimations de 30 à 50 mm dans ces zones.

L’Institut National de la Météorologie prévoit également des conditions propices à la grêle, avec une possibilité de neige en altitude. Les températures devraient connaître une forte baisse, en particulier pendant la nuit de mercredi et tout au long de la journée de jeudi. Les autorités recommandent la prudence et la vigilance face à ces conditions météorologiques changeantes et annoncent un suivi continu de la situation.

Gnetnews