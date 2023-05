Tunisie : Pluies éparses, et températures stationnaires ce mercredi 10 Mai

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 10 Mai, par des pluies éparses au centre, qui concerneront le Sud la nuit.

Dans le reste des régions, le ciel sera traversé par des nuages passagers.

Selon le premier bulletin météo de la journée, l’activité du vent requiert la vigilance près des côtes Nord.

La mer est agitée à très agitée au Nord, et houleuse sur le reste du littoral.

Les températures sont stationnaires, les maximales sont comprises entre 20 et 25° au Nord, sur les hauteurs et les régions côtières, elles seront entre 25 et 30° dans le reste des régions.

Gnetnews