Tunisie : Pluies et orages attendus dans plusieurs rÃ©gions

Tunisie : Pluies et orages attendus dans plusieurs régions

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 11 octobre par des perturbations, avec une alternance entre temps stationnaire et périodes pluvieuses.

Des pluies orageuses sont attendues dans les délégations Nord-Est et Centre…dans le reste des régions, le temps sera partiellement nuageux.

L’après-midi verra l’apparition de foyers orageux à l’ouest du pays, lesquels seront accompagnés de pluies éparses avec chute de grêle et apparition de la foudre à des endroits limités.

Ces précipitations se déplaceraient vers l’Est, et seront, par moment, intenses.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse ne dépassera pas les 30 km/ heure. La mer est globalement peu agitée.

Les maximales seront comprises entre 25 et 29° au Nord et sur les hauteurs, et entre 29 et 33° dans le reste des régions du pays.

Gnetnews