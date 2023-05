Tunisie : Pluies orageuses et intenses ce lundi 15 Mai

Les conditions météorologiques continuent sur la même lancée, que celles ayant prévalu le week-end, avec un temps pluvieux et frais, une dépression au beau milieu du printemps, qui est la bienvenue, dans l’espoir de combler un tant soit un déficit pluviométrique, découlant des saisons automnale et hivernale, particulièrement, sèches.

Ce début de semaine sera marqué par des pluies orageuses, par moments intenses, au Centre, et au Sud, et localement, au Nord, avec la chute de grêle à des endroits limités, selon le premier bulletin météo de la journée.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où elle charrie le sable. Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour la navigation et la pêche.

La mer est très agitée, à houleuse.

Ce lundi 15 Mai sera marqué par des températures, plus ou moins fraiches, les maximales sont comprises entre 15 et 21°, et dans la limite de 12° sur les hauteurs. Elles atteindraient les 23° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews