Tunisie : Plus de 30 ambassades et consulats sont sans ambassadeur, ou consul

Le directeur de la Diplomatie générale au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, et coordinateur général du sommet de la Francophonie, chargé de l’information, Mohamed Trabelsi, a déclaré ce vendredi 04 novembre, que plus de 30 ambassades et consulats sont sans ambassadeur, ou consul.

Dans un entretien avec Shems, il a indiqué que c’est le président de la république qui est habilité à procéder à de telles nominations.

Les diplomates de ces ambassades et consulats sont en train de jouer leur rôle, convenablement, en vue de préserver les intérêts de la Tunisie et des Tunisiens de l’étranger, a-t-il affirmé.

Gnetnews