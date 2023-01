Tunisie : Plus de 6,4 millions de touristes sont arrivÃ©s sur le territoire national en 2022, selon la police des frontiÃ¨res

Tunisie : Plus de 6,4 millions de touristes sont arrivés sur le territoire national en 2022, selon la police des frontières

Le tourisme dépasse les objectifs qui lui étaient assignés en 2022, et enregistre une hausse de 11.6 % dans les recettes touristiques pendant la première décade de l’année 2023, par rapport à 2019.

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat publie ce soir, mardi 17 janvier 2023, les indicateurs du secteur, réalisés tout au long de 2022, lesquels montrent que les objectifs de cette année ont été dépassés, avec la réalisation entre 50 et 60 % des chiffres de 2019, atteignant, au total, 70 %.

S’agissant du nombre des arrivants en Tunisie, et selon les données émises par la direction générale de la police des frontières et des étrangers du ministère de l’Intérieur, plus de 6 millions 437 touristes, de différentes nationalités, sont arrivés en Tunisie, soit une hausse de plus de 160 %, en comparaison avec 2021, ce qui équivaut à 69 % du nombre des arrivants en 2019.

Les recettes touristiques ont réalisé, à leur tour, en 2022, une hausse de 83.1 %, soit + de 4.279 millions de dinars, par rapport à 2021, et 76 % des recettes de 2019, selon la banque centrale de Tunisie.

Les statistiques liées aux nuitées, glanées du côte des hôtels, font état de 20 millions nuitées tout au long de 2022, soit une hausse d’environ 140 %, par rapport à 2021, et 65 % des nuitées réalisées en 2019.

