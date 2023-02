Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures, Hammamet détient la palme avec 74 millimètres

Un temps pluvieux a prévalu ces dernières 24 heures dans la plupart des régions de Tunisie. Tantôt abondantes, tantôt modestes, les précipitations sont, partout, accueillies à bras ouverts, pour irriguer des terres asséchées, redonner vie à la végétation, verdir des champs jaunâtres, et réapprovisionner des barrages sinon à sec, du moins peu remplis.

Au cours des dernières 24 heures, c’est le gouvernorat de Nabeul qui détient la palme en affichant la meilleure pluviométrie. Il est ainsi tombé des hallebardes à Hammamet, avec 74 millimètres. D’autres régions du même gouvernorat ont connu des pluies diluviennes, comme Dar Chaâbane, 64 millimètres, délégation de Nabeul, 61 millimètres, Bouchrik, 47 millimètres, et Haouria, 47 millimètres.

Il a également plu à verse à Bouficha (gouvernorat de Sousse), avec 64 millimètres.

Bizerte a été également, bien pourvue, les dernières 24 heures, avec des quantités variables de 1 à 31 millimètres ayant touché ses différentes délégations.

A Tunis, la pluviométrie a été de 16 mm à Tunis Carthage, 11 mm à Sidi Bousaïd, 22 mm à Charguia et 15 mm à Saïda Manoubia.

A Ben Arous, la délégation de Boumhal a connu d’intenses précipitations, avec 48 mm, Bir Bey, 26 mm, etc.

Les pluies étaient également au rendez-vous à l’Ariana, Béjà, Jendouba, le Kef, Siliana, Kairouan, Zaghouan, Mehdia, Monastir, Sfax, et Sidi Bouzid.

Le temps reste, ce mercredi 08 février, propice aux précipitations. Des pluies orageuses sont attendues au Nord, et dans les régions Est ; elles seront abondantes dans les régions du Cap Bon, au Sahel et au Nord de Sfax, avec des quantités comprises entre 30 et 60 mm, pouvant atteindre, localement, les 90 mm, avec chute de grêle et des vents violents à extrêmement violents du secteur Est, indique l’INM dans son dernier bulletin météo publié en ce milieu de matinée.

Même type de temps prévaudra, demain jeudi ; des précipitations sont attendues au Nord, au Centre et localement au Sud, avec baisse des températures et chute de neige dans les régions Ouest dont la hauteur ne dépasse pas les 800 mètres.

Gnetnews