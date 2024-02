Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures, meilleures quantités à Jendouba et Béjà

Les dernières 24 heures ont été pluvieuses dans de nombreuses régions du pays. Les précipitations ont ainsi touché onze gouvernorats à des degrés variables.

La pluie était quasi-générale à l’ensemble du gouvernorat à Jendouba avec 18 mm à Béni Mtir, 17 mm à Aïn Drahem, 14 mm à Tabarka…Idem pour Béjà, irriguée sur une large étendue de sa sphère géographique ; la délégation de Nefza détient la palme avec 19 mm.

Les précipitations ont été, plus ou moins, générales mais modestes au Kef, Siliana, Tunis, Ben Arous, Ariana, la Manouba, Zaghouan, Bizerte et Nabeul.

Ce faisant, les 24 heures écoulées ont été marquées par un vent violent dont la vitesse a atteint les 97 km/ heure à Aïn Drahem, 72 à Tabarka, 68 à Matmata, 65 à Bizerte et Kasserine ; 65 à Kélibia, Nabeul, le Kef et Médenine, 61 à Mogren, Jendouba, Siliana, Enfidha, Sidi Bouzid, et Kébili.

Un vent de sable a soufflé à Djerba, Kébili et Matmata.

Gnetnews