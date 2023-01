Tunisie : Poursuite des interventions pour dÃ©barrasser les routes de GabÃ¨s des dunes de sable, aprÃ¨s les vents des derniers jours

Tunisie : Poursuite des interventions pour débarrasser les routes de Gabès des dunes de sable, après les vents des derniers jours

Les services régionaux du ministère de l’Equipement et de l’Habitat poursuivent leurs interventions à Gabès, « pour débarrasser les routes numérotées et les pistes agricoles des dunes de sable, les rouvrir devant les usagers de la route, et éviter l’interruption du trafic », à l’issue du vent ayant soufflé les 16, 17, 18 et 19 janvier 2023 dans le gouvernorat de Gabès.

Des interventions ont été menées au niveau des routes et circuits suivants :

*Route régionale n’o 107 reliant Gabès et Matmata ;

*Route locale n’o 788 reliant la nouvelle Matmata et Zraoua ;

*Route locale n’o 786 depuis la nationale n’o 16 (délégation d’el-Hama), en direction de la nouvelle Matamata ;

*Route locale n’o 789 sur la route de l’aéroport ;

*Pistes Ouled Belsaoud, el-Arish 1 et el-Arish 2 ;

*Pistes Sih Amara, et Tbaga (délégation d’el-Hama)

*Pistes Bouterfas de la région de Zraoua, et les pistes des régions de Béni Issa et la nouvelle Matmata.

Les services du ministère de l’Equipement et de l’Habitat appellent les usagers de la route « à faire montre de prudence et à respecter la signalisation routière », il y va de leur sécurité.