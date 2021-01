Tunisie : Poursuite des troubles nocturnes ; arrestations et condamnations

Les troubles nocturnes se sont poursuivis hier à Tunis et dans plusieurs régions du pays, avec les mêmes scènes qui se reproduisent partout, des jeunes et des mineurs qui brûlent les pneus, et les bennes à ordure et ferment les routes.

Les manifestants s’en prennent également aux biens publics et privés et procèdent à des opérations de saccage et de pillage.

Les arrestations des suites de ces émeutes se comptent par centaines, à travers le pays, lors de la dernière période, comme l’avaient annoncé auparavant différentes sources du ministère de l’Intérieur.

Trouble à l’ordre public

Les unités sécuritaires du Kef ont appréhendé hier, lundi, 08 personnes, suite aux troubles survenus dans les villes du Kef, Sers et Tejrouine.

Les prévenus ont lancé des jets de pierre sur les agents sécuritaires, qui sont parvenus à protéger les édifices vitaux contre les opérations de pillage et de saccage, selon la même source.

Ils ont été placés en détention sur ordre du parquet, pour « trouble à l’ordre public », selon une source sécuritaire du district de sécurité du Kef, citée par la TAP.

36 mandats de dépôt

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bizerte a condamné, lundi 18 janvier 2021, 08 accusés à deux ans de prison, pour leur implication dans les actes de vandalisme survenus dans la ville, les deux derniers jours.

Le parquet du tribunal de première instance de Bizerte avait adressé plusieurs chefs d’accusation à ces personnes : « « ralliement à un groupe voué à porter atteinte à la tranquillité publique, dont le but est de perpétrer des crimes ; transgression de la loi, agression violente contre un fonctionnaire public lors de l’exercice de ses fonctions, atteinte aux biens d’autrui… « .

Le parquet avait, par ailleurs, émis 36 mandats de dépôt, et traduit six personnes devant le conseil correctionnel.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réitéré hier « le droit du peuple tunisien au travail, à la liberté et à la dignité », mettant en garde les jeunes contre « ceux qui tentent, par tous les moyens, de les instrumentaliser, et de marchander avec leur pauvreté ; ceux qui n’agissent que dans les ténèbres, dans le but de semer le désordre ».

Dans une allocution devant le siège de la délégation d’el-Mnihla, le chef de l’Etat a appelé les jeunes « à ne pas s’en prendre à quiconque dans sa personne, sa réputation ou ses biens ».

