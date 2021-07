Tunisie : Pr Nizar Ladhari alerte sur la situation dans les urgences, « le nombre de malades va quintupler dans les trois prochaines semaines »

Le président du comité médical à l’hôpital Charles Nicolle, Pr Nizar Ladhari, a affirmé que la situation est extrêmement grave dans l’ensemble des hôpitaux du pays ; faisant état d’ »un grand encombrement des urgences ; une situation jamais connue dans l’histoire ».

Intervenu hier soir au JT de 20 heures d’el-wataniya, le médecin a indiqué qu’ »à l’hôpital Charles Nicolle, 70 à 80 cas Covid attendent chaque jour leur tour dans les urgences, pour être alités et admis à l’hôpital. 20 0 30 malades sont hospitalisés quotidiennement… »

Le médecin a ajouté qu’à l’heure actuelle, la situation est plus ou moins gérable, même si la capacité d’accueil maximale est atteinte tous les jours. « Actuellement, on est en train de gérer la situation et de prendre en charge les malades, notre crainte est pour les prochaines semaines », a-t-il alerté.

Il a expliqué que la Tunisie est passée d’un nombre de 1200 à 1300 cas/ jour à 6000 et 8000 cas/ Jour, aujourd’hui. Les résultats d’un tel nombre de cas seront là dans les trois prochaines semaines, le nombre de malades qui affluent vers les hôpitaux va quintupler…et nos moyens seront dépassés, a-t-il prévenu en substance.

Pr Ladhari a, par ailleurs, fait savoir que « les hôpitaux publics travaillent, actuellement, à 50 % de leurs effectifs, étant donné qu’un grand nombre de personnel soignant est âgé, souffre de maladies chroniques, ou a contracté le covid ».

Le médecin a appelé à « un élan de solidarité, à l’appui de la société civile, ainsi qu’à débloquer des fonds supplémentaires pour que le ministère de la Santé puisse faire face à cette guerre »… »la guerre contre le Covid est celle de tous les Tunisiens ».

Pr Nizar Ladhari a appelé à renforcer le volet préventif pour vaincre la pandémie, à travers le renforcement des tests rapides pour un dépistage précoce du virus, mais aussi par le respect des mesures de prévention, du port du masque et des protocoles sanitaires dans les espaces publics, les moyens de transport, etc.

