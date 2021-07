La Tunisie face à une explosion du nombre de cas et des décès, le pic sera atteint dans deux semaines

La Tunisie continue à faire face à une explosion du nombre des cas de contamination par le Covid-19, sur fond de la circulation du variant indien, dit Delta, d’ores et déjà détecté dans plusieurs régions du pays, et qui se propage à la vitesse V.

Pour les milieux scientifiques et médicaux, le pire reste à venir ; le pic de cette 4ème vague, la plus foudroyante depuis le début de la pandémie, interviendra dans deux à trois semaines.

D’ici là, le nombre de contaminations et de décès va doubler voire tripler, et l’affluence vers les hôpitaux, déjà surchargés et leur personnel exténué et démoralisé, va quadrupler, voire quintupler. D’où les appels incessants à décréter l’état d’urgence sanitaire, à instaurer un confinement général d’au moins deux semaines, et à fermer les frontières, seuls moyens de contenir le virus et d’en maîtriser la propagation.

Si rien n’est fait, on se dirige vers un drame inévitable, que ni nos moyens humains, ni logistiques ne seront en mesure d’affronter.

9 823 nouveaux cas, et 134 décès en un jour

Les chiffres sont là pour conforter les scénarios les plus sombres. Le ministère de la Santé a enregistré, à la date du 06 juillet un nouveau record de 9 823 nouveaux cas de contamination, après la parution des résultats de 27 198 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 36,12 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 464 914 contaminations, sur un ensemble 1 847 321 analyses en laboratoire.

Quelque 3 353 malades se sont déclarés nouvellement rétablis, portant le total à 372 985 guérisons.

A la même date, le coronavirus a été à l’origine de 134 disparitions, le bilan s’élève, désormais, à 15 735 décès.

Gnetnews