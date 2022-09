Tunisie : PrÃ©cisions autour de l’octroi du prix du travailleur exemplaire

Tunisie : Précisions autour de l’octroi du prix du travailleur exemplaire

Le ministère des Affaires Sociales rappelle que le dernier délai pour la présentation des candidatures aux Prix du travailleur exemplaire, du progrès social, des commissions consultatives d’entreprises et des délégations du personnel et de santé et sécurité au travail au titre de l’année 2022, est fixé au 30 décembre 2022.

Les entreprises privées et publiques régies par le code du travail, les associations et les organisations professionnelles concernées, sont invitées par conséquent à communiquer les dossiers des candidatures aux prix sus-indiqués au siège du gouvernorat territorialement compétent avant le délai précité.

La candidature et l’octroi de ce prix sont régis par les dispositions du décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993, du décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993, du décret n° 2000-2895 du 12 décembre 2000 et du décret n° 2009-2375 du 24 août 2009,

Pour plus de renseignements, il y a lieu de contacter les directions régionales des Affaires sociales.