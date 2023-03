Tunisie : Précisions du Comité général des prisons au sujet de l’utilisation des caméras dans les cellules carcérales

Le Comité général des prisons et de la rééducation affirme que « l’utilisation des moyens de contrôle visuel en prison se fait dans le cadre du respect total de la loi et de la réglementation en vigueur, dans la limite de l’autorisation accordée par l’instance nationale de protection des données personnelles ».

Celle-ci permet, « d’une manière claire », « l’utilisation des moyens de contrôle visuels dans les cellules des détenus, en se limitant à une diffusion instantanée sans enregistrements, ce à quoi l’on s’était tenu, sans dépasser le nombre de moyens autorisés », explique-t-il dans un communiqué paru hier.

En réponse aux critiques sur l’utilisation des caméras dans les cellules de la prison de Mornaguia, le comité en question indique que « la surveillance, via les moyens de contrôle visuel, se fait dans le cadre du respect total des droits de l’ensemble des détenus sans discrimination, en les préservant de toute agression, et en vue de garantir une intervention urgente, en cas d’imprévu ».

Ceci se fait dans le cadre du respect total « des règles de référence inhérentes à la protection visuelle, et selon les conditions et procédures suivies pour la mise en place de moyens de contrôle visuels, et du respect strict des standards internationaux en la matière ».

Le Comité général des prisons et de la rééducation affirme son engagement total en faveur « des lois et réglementations en vigueur, dans l’accomplissement de ses missions, dans le cadre du principe de l’impartialité de l’administration, et sur la base de l’égalité, et de la non-discrimination entre les détenus ». Il réitère son appel à « lui épargner tous les tiraillements, quelles qu’en soient la nature ou la source ».

Gnetnews