Tunisie : Première apparition publique de Hichem Méchichi depuis sa destitution le 25 juillet

L’ancien chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a procédé ce jeudi 05 août 2021, à la déclaration de son patrimoine, au siège de l’Instance nationale de lutte contre la Corruption (INLUCC).

Cette démarche intervient au terme de ses fonctions, conformément aux dispositions de la loi n’o 46 de l’année 2018, portant sur « la déclaration des acquis et intérêts et la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflit d’intérêts », annonce l’INLUCC sur sa page officielle.

L’instance diffuse une vidéo sur l’arrivée de Méchichi à son siège escorté, et son départ après avoir accompli cette formalité.

Cette apparition publique de Hichem Méchichi vise à faire taire les bruits et rumeurs qui circulent depuis le soir de sa destitution le 25 juillet, sur son état et le fait qu’il soit ou non assigné de résidence et privé de parole et de contacts avec l’extérieur.

L’instance nationale de prévention de la torture (INPT) avait indiqué hier, dans un communiqué, « ne pas être au fait de l’éventualité d’une décision judiciaire ou administrative, relative au placement de l’ex-chef du gouvernement, en résidence surveillée, lui interdisant les déplacements ou les visites ».

L’instance avait ajouté « lui avoir envoyé un SMS sur son portable, où elle exprime ses dispositions de lui rendre visite, mais elle n’a reçu aucune réponse, ni par l’affirmative ni par le refus. »

L’instance avait dit poursuivre les investigations autour de sa situation.

Gnetnews