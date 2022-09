Tunisie : Près de 13 500 migrants arrivent sur les côtes italiennes depuis janvier 2022

Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) annonce ce mardi 13 septembre, que 13 449 Tunisiens sont arrivés en Italie, depuis janvier 2022 jusqu’au mois de septembre.

Le FTDES a révélé, dans son rapport, que les autorités tunisiennes ont empêché plus de 23 500 migrants d’arriver sur les côtes italiennes, et déjoué 1890 opérations de migration clandestine.

Les statistiques montrent que le mois d’août de l’année 2022 a vu l’arrivée de 4284 migrants.

Les vagues d’émigration clandestine ont fait 570 victimes et personnes noyées, soit le 1/3 des victimes enregistrées en Méditerranée.

Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux appelle à la mise en place d’une stratégie nationale pour la recherche et le sauvetage tout au long des côtes tunisiennes, en vue de réduire le nombre des disparus et des victimes.

Il plaide pour la mise en place d’un cadre juridique spécifique aux disparus en mer, pour l’arrêt des opérations de rapatriement forcée ainsi que de la coopération inique avec les pays de l’union européenne.

Le FTDES appelle à développer la migration régulière, et à régulariser la situation des migrants irréguliers se trouvant en Tunisie.

Gnetnews