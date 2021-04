Tunisie : Près de 346 mille personnes vaccinées, ouverture de 09 nouveaux centres de vaccination

Le ministère de la Santé annonce ce mercredi que 345 914 personnes ont été vaccinées contre le Coronavirus à la date d’hier, mardi 27 avril, correspondant au 46ème jour de la campagne nationale de vaccination.

La fameuse injection a été inoculée la veille à 12 914 personnes.

Quelque 74 785 personnes ont reçu, jusque-là, la deuxième dose du vaccin.

La plateforme Evax accueille, à ce stade, 1 371 770 inscrits.

Ce faisant, le ministère annonce la création de 09 nouveaux centres de vaccination, portant le total à 47 centres.

« Dans le but d’augmenter la cadence de vaccination, dans les meilleures conditions, et en vue d’éviter l’encombrement dans lesdits centres », 09 centres supplémentaires ouvrent à Hammam-Chott (Ben Arous), Mareth (Gabès), Regueb (Sidi Bouzid), Bardo et Sidi Hassine (Tunis), La Soukra et Raoued (Ariana), Kerkennah (Sfax) et Enfidha (Sousse).

D’autres centres verront le jour tout au long de la campagne, selon la même source, qui ajoute que les équipes itinérantes poursuivent leur action, et procèdent à la vaccination des personnes âgées dans les établissements dédiés, en partenariat avec la société civile.

Gnetnews