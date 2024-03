Tunisie : « C’est leur dernière chance de rendre l’argent du peuple, sinon qu’ils assument leur responsabilité » (Kaïs Saïed)

Les nouveaux membres de la commission nationale de conciliation pénale ont prêté serment hier, mardi 12 Mars, devant le président de la république, lors d’une cérémonie à Carthage.

Le peuple réclame une reddition des comptes équitable, a déclaré le chef de l’Etat dans une brève allocution, à l’issue de la prestation de serment.

« S’ils veulent restituer l’argent du peuple, qu’ils soient les bienvenus, sinon, qu’ils assument leurs responsabilités, a-t-il asséné dans une vidéo postée sur la page officielle de la présidence.

Kaïs Saïed a considéré la responsabilité des membres de la commission comme étant « immense », voire « historique ». « Vous aurez à examiner les dossiers, qui seront soumis, par la suite, au Conseil de sécurité nationale », leur a-t-il indiqué.

Selon ses dires, les membres de la commission auront ainsi soit à valider le montant, soit à le revoir à la hausse, soit à le rejeter.

Il a fait état de dizaines de milliards en jeu, critiquant les demandes parvenues proposant une conciliation moyennant des sommes dérisoires, « 30 mille dinars, ce n’est même pas le prix d’une voiture populaire », a-t-il cité pour exemple.

« C’est leur dernière chance de rendre l’argent du peuple…nous voulons la justice et non la vengeance, et que quiconque reste en prison ».

« Nous ne voulons pas que l’argent du peuple reste entre les mains de ceux qui l’ont extorqué soit à l’intérieur, ou à l’étranger », a-t-il conclu.

Un décret n° 2024-139 du 8 mars 2024, portant nomination des membres et du rapporteur de la Commission nationale de conciliation pénale est paru au Journal Officiel, dans son édition d’hier, mardi 13 Mars.

Sont ainsi nommés membres de la Commission nationale de conciliation pénale :

– Mechket Slama, magistrat de l’ordre judiciaire du troisième grade, présidente,

– Mohamed Kallel, magistrat de l’ordre administratif, premier vice-président,

– Souhail Cheour, magistrat de l’ordre financier, deuxième vice-président,

– Mahmoud Choueib, représentant du Haut Comité du contrôle administratif et financier,

membre,

– Lotfi Harzali, représentant du corps de contrôle général des finances, membre,

– Selma Gaaloul, représentante du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, membre,

-Sahar Zaghdoudi, représentante de la commission des analyses financières relevant de la Banque centrale de Tunisie, membre,

– Mohamed Ali Karar, représentant du chef du contentieux de l’Etat, membre.

Mohamed Oueslati, est nommé rapporteur de la Commission nationale de conciliation pénale.

La période des travaux de la Commission nationale de conciliation pénale est fixée à six mois.

