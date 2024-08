Tunisie: Prévisions météo pour le mercredi 28 août 2024

L’Institut national de la météorologie prévoit pour ce mercredi 28 août 2024 un temps partiellement nuageux, avec des nuages plus denses dans les régions de l’ouest l’après-midi. Des orages locaux accompagnés de pluies éparses pourraient également se manifester.

Les températures resteront stables, oscillant entre 29 et 35 degrés au centre et au nord, et atteignant 37 degrés dans l’extrême sud-ouest.

La mer sera agitée dans la région de Sarat, avec des conditions légèrement plus calmes sur le reste des côtes. Le vent soufflera du secteur est, relativement fort dans le sud, et faible à modéré dans les autres régions.

