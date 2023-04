Tunisie : Prévisions météorologiques de ce lundi 10 avril

Les conditions météorologiques sont marquées, en ce début de semaine, par un brouillard local, marquant les premières heures de la journée. Une fois dissipé, il donnera lieu à un ciel peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Le vent sera faible à modéré, et se renforcera, relativement, l’après-midi près des côtes et sur le hauteurs.

La mer est peu agitée à houleuse.

Les températures sont comprises, ce lundi 10 avril, entre 18 et 23° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières ; elles seront entre 23 et 27° dans le reste des régions.

Gnetnews