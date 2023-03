Tunisie : Prévisions météorologiques de ce mercredi 01er Mars

En ce 01er Mars 2023, le temps reste instable, entre un printemps qui s’installe lentement, et un hiver qui n’a pas dit son dernier mot.

Les températures sont en légère hausse. Les maximales sont comprises entre 10 et 16° au Nord ; elles sont dans la limite de 8° sur les hauteurs, et entre 17 et 22° dans le reste des régions.

Sinon, le ciel sera partiellement nuageux ce mercredi, à densément nuageux à l’extrême Nord, avec des pluies éparses et orageuses. Les précipitations engloberont certaines délégations du centre en fin de journée, avec l’éventualité de la chute de grêle à des endroits limités.

La violence du vent continue près des côtes et au sud, charriant poussière et sable. La mer est houleuse à déchaînée au Nord et agitée à très agitée dans les autres champs marins.

Les bulletins d’alerte reste de mise pour la navigation et la pêche.

