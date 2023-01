Tunisie : Prévisions météorologiques du mardi 24 janvier 2023

Après les intempéries des derniers jours, c’est le calme qui prévaudra, ce mardi 24 janvier 2023.

Les premières heures de la journée seraient marquées par un brouillard local dans les régions basses, lequel cédera la place à des nuages passagers dans la plupart des régions, qui s’intensifieront dans les régions côtières Nord, avec des pluies éparses.

Les températures seront en légère hausse, les maximales seront comprises entre 5 et 10° sur les hauteurs, et 10 et 15° dans le reste des régions.



L’activité du vent diminuera, relativement, d’intensité, sa vitesse maximale atteindrait les 40 km/ heure.

La mer est agitée au Nord, et peu agitée sur les côtes Est.



