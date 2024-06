Tunisie: Prévisions météorologiques pour le lundi 10 juin 2024

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux ce lundi 10 juin 2024.

Les températures maximales oscilleront entre 25 et 30 degrés dans les régions côtières et entre 33 et 40 degrés dans les autres régions, atteignant jusqu’à 45 degrés dans le sud.

Le vent sera fort près des côtes, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera très agitée.

