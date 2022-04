Tunisie : Provisions effectuÃ©es ou non, Ã  chacun sa philosophie pour apprÃ©hender le mois du JeÃ»ne

Tunisie : Provisions effectuées ou non, à chacun sa philosophie pour appréhender le mois du Jeûne

Les préparatifs pour le mois de ramadan se sont faits bien à l’avance en Tunisie. Bien que ce mois saint soit marqué par son aspect religieux et spirituel, de jeûne et de piété, il est aussi une occasion de se réunir en famille ou entre amis, autour d’un diner gourmand, après de longues heures d’abstinence.

En effet, les dépenses des Tunisiens pour les produits alimentaires augmentent en ce mois, de 34% en moyenne d’après l’Institut national de la consommation (INC). Mais, cette année avec la pénurie en matières premières et la perturbation de l’approvisionnement des marchés, l’inquiétude s’est emparée des citoyens. Conséquence, l’approvisionnement en denrées alimentaires a été effectué un mois à l’avance, par la plupart des citoyens.

Leur plus grande angoisse, est de manquer de farine, de sucre, de pâtes, riz, huile végétale et d’œufs, des produits utilisés frénétiquement durant le mois sacré.

Pour Naziha, mère de famille, son stock de pâtes et de riz a été cumulé tout le long du mois de février. Vu qu’elle prépare aussi le pain fait maison, elle s’est retrouvée obligée d’acheter des paquets de farine au préalable.

« J’ai l’impression que nous irons vers l’inconnu avec toutes les rumeurs qu’on entend, à cause de la spéculation. Malgré le discours rassurant des autorités, la réalité le contredit. La boulangerie du coin n’avait plus de pain à vendre il y a quelques jours, et les rayons des magasins sont dévalisés…Je n’attendrais pas non plus, une éventuelle hausse de prix pour acheter ces aliments essentiels pour ma famille », nous confie-t-elle indignée.

D’autres citoyens ont choisi de ne pas céder à cette inquiétude, et de se contenter de ce qui est disponible sur le marché, sans chercher à amasser les produits. Comme ce jeune couple, d’une trentaine d’années, qui considère que le ramadan est une occasion pour se ressourcer spirituellement, en s’éloignant des excès.

« Jusqu’à maintenant, nous n’avons ni farine ni des stocks de pâtes à la maison. Et, nous ne sommes même pas rendus aux magasins pour en chercher. C’était notre méthode pour contrer les spéculateurs, et ne pas contribuer à la pénurie…Pour le sucre, la farine et l’huile, nous avons pris la décision de s’en passer, en attendant de voir comment les choses vont-elles évoluer… », nous explique Achref, le conjoint.

Sachant que l’ambiance joviale durant cette période s’inspire aussi des efforts culinaires et des menus appétissants préparés soigneusement par les mères de famille, ce manque en matières premières risque d’anéantir, relativement, les festivités ramadanesques des Tunisiens…

En interrogeant sa femme Abir, sur ses préparatifs, elle nous a révélé qu’elle a opté pour cette idée ingénieuse de préparer à l’avance des ingrédients fait maison.

« Originaire de Bizerte, nous avons cette tradition culinaire, de faire les pâtes, d’une manière artisanale, tout le long de l’année, comme la « Rechta Njara » (Nouilles), les « Hlelem » (vermicelles), et Nwasser. A cette occasion, nous pâtissons aussi des petits gâteaux traditionnels, comme le Makroudh, Zlebia…Mais même pour ces confiseries faits maison, nous n’avons pas trouvé assez de semoules ou de farine pour assurer les besoins de toute notre famille…Pénurie oblige »! nous lance-t-elle.

La tradition de préparer El Oula, se perpétue également, chez Amina, originaire de Kairouan. Cette dernière a confié à sa grand-mère la préparation de l’orge moulue, pour la chorba « Frik », qui va être servie au souper tout le long du mois…Amina a aussi profité de sa dernière visite au bled, pour acheter des épices frais, des dattes et des encens. « J’ai hérité de ces habitudes de mes grands-parents, que j’accompagnais auparavant durant les courses au marché. Pour moi, ces petits détails sont essentiels… », souligne-t-elle.

Par ailleurs, les préparatifs pour le mois de Ramadan, ne se limitent pas seulement à l’approvisionnement alimentaire, car selon les coutumes, il n’y a pas que le frigo qui doit être bien rempli. L’intérieur de la maison, la vaisselle et les essentiels de l’art de la table, doivent être nettoyés et bien rangés, en attenant le jour J…

Emna Bhira