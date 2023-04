Tunisie : Quatre grandes surfaces commercialiseront les produits des groupements fÃ©minins de dÃ©veloppement

Tunisie : Quatre grandes surfaces commercialiseront les produits des groupements féminins de développement

Les hypermarchés Carrefour et Géant, et les supermarchés, Monoprix et Magasin Général, procèderont, au cours de la 2ème moitié du Ramadan, à la commercialisation des produits des groupements féminins de développement.

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées annonce, ce jeudi 06 avril, que les grandes surfaces en question, inscrites dans le programme de facilitation de la commercialisation des produits des groupements féminins de développement, ont commencé dès hier, mercredi, à s’approvisionner en produits desdits groupements, en vue d’en entamer la commercialisation, selon les prix de référence, au niveau de la plupart de leurs points de vente.

L’opération d’approvisionnement concerne une première palette des produits des artisanes, opérant au sein de 13 groupements de développement, lesquels se distinguent par leur qualité supérieure, et qui, plus est, sont prisés par le consommateur, comme les produits de la Oula traditionnelle, les épices, le miel, les dattes, et leurs dérivés.

Le ministère de la femme avait conclu le 05 mars une convention de partenariat avec l’UTICA et la chambre professionnelle des grandes surfaces, en vue de mettre en œuvre un programme conjoint, pour renforcer les opportunités d’accès des produits des groupements féminins au marché, et les commercialiser dans les quatre espaces commerciaux en question.

