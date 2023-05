Tunisie : Que prévoit le PV d’accord pour les différentes sociétés du Transport ?

La fédération générale du Transport a publié le PV d’accord, conclu hier au terme d’une séance de réconciliation au ministère des Affaires sociales, en vertu duquel la grève, prévue les 10 et 11 Mai dans le secteur du Transport a été annulée.

S’agissant des sociétés du transport public des passagers, l’accord porte sur l’actualisation des heures supplémentaires, selon l’actuelle grille des salaires, à compter du 01er juillet 2023 sur 10 tranches, à raison de 10 % chaque année ; les autres tranches devraient être versées au début du mois de janvier chaque année.

L’accord porte également sur la prime du congé annuel qui est désormais étendue à la Société du Transport de Tunis.

Concernant le transport aérien, et le groupe Tunisair, il a été convenu d’appliquer les PV d’accord signé avec la direction générale de la compagnie Tunisair les 18, 27 juillet et le 04 août 2022.

Au sujet de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), il a été convenu d’inscrire un certain nombre de primes dans le projet d’amendement du statut de base des agents, au plus tard la fin de 2023.

Une réunion devra avoir lieu le lundi 15 Mai pour examiner les revendications dans le secteur maritime, en l’occurrence la compagnie nationale de navigation (CTN).

Il a été, par ailleurs, décidé de mener à leur terme et de faire paraitre des textes de loi, dans le secteur du transport public irrégulier.

Gnetnews