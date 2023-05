Tunisie : Annulation de la grÃ¨ve prÃ©vue les 10 et 11 Mai dans le secteur du transport, Ã  l’issue d’un accord de derniÃ¨re minute

Tunisie : Annulation de la grève prévue les 10 et 11 Mai dans le secteur du transport, à l’issue d’un accord de dernière minute

Le ministère des affaires sociales annonce, ce mardi 09 Mai, l’annulation de la grève dans le secteur du transport, prévue les 10 et 11 Mai, à l’appel de la fédération générale du transport.

L’annulation de la grève a été décidée à l’issue d’une séance de réconciliation tenue hier lundi 08 Mai jusqu’à une heure tardive de ce mardi, au siège du ministère des Affaires sociales, consacrée à l’examen du préavis de grève dans le secteur du transport et les entreprises sous tutelle.

La séance a été co-présidée par le chef du cabinet du ministre des Affaires sociales, Rafik Ben Brahim, le ministre du Transport Rabiï Majidi, en présence de Hayet Ben Smaïl, présidente de l’instance générale du travail et des relations professionnelles côte administration, et Slaheddine Selim Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, chargé des offices et établissements publics, et le Secrétaire Général de la Fédération du transport, côté syndical.

Des PDG de sociétés sous la tutelle du ministère du Transport ont, par ailleurs, pris part à cette réunion.

La fédération générale du Transport annonce, pour sa part, sur sa page officielle Facebook, l’annulation de ce débrayage qui allait paralyser le secteur du transport, dans ses différents modes, pendant deux jours.

Gnetnews