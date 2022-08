Tunisie : 11 mille demandes d’adhÃ©sion au Mobile ID sur le portable, le but est d’atteindre le 1 million

Tunisie : 11 mille demandes d’adhésion au Mobile ID sur le portable, le but est d’atteindre le 1 million

La directrice générale des Technologies de l’information, Sana Haouari, a déclaré ce lundi 08 août, que le projet d’identité électronique (MobilieID), va permettre au citoyen de bénéficier de services en ligne, surs, fiables et à valeur ajoutée.

Dans un entretien avec Express, elle a indiqué que « ce projet permet de parachever le processus de services numériques, dans la mesure où le mobile Id, permet de bénéficier de la signature électronique, et la certification des transactions sans avoir besoin de se déplacer sur les lieux pour prouver son identité ».

Elle a, encore ajouté, que « le citoyen doit se déplacer, une seule fois, pour confirmer son identité auprès de l’opérateur Télécom. Il pourrait, par la suite, bénéficier de l’ensemble des services en ligne, sans avoir besoin de se rendre sur les lieux pour prouver son identité ».

La responsable a fait savoir que l’extrait de naissance électronique est le premier document que le citoyen pourrait obtenir, une fois en possession de son identité électronique, signalant que le retrait de l’extrait de naissance serait gratuit à l’heure actuelle, avec l’éventualité de réviser le coût et le tarif des prestations ultérieurement.

Elle a souligné toute l’importance accordée à la sécurité informatique, afin que « toutes les données et prestations soient sûres et fiables, et éviter toute éventualité de piratage du site ou de la plateforme de prestations ».

Le but de ce projet est l’obtention du Mobile ID par l’ensemble des citoyens afin qu’ils l’utilisent dans le retrait des documents administratifs dont ils auront besoin, a-t-elle dit.

Lors de cette période pilote, l’on se limitera à la prestation de l’extrait de naissance électronique, étant le document le plus demandé de la part des citoyens, avec le retrait de près de 50 millions extraits de naissance/ an, mais le travail est en cours pour assurer d’autres services, a-t-elle noté.

Le but est d’atteindre un million de citoyens inscrits à la prestation de l’identité mobile sur le portable, a-t-elle fait savoir, signalant que 11 mille demandes d’adhésion ont été réceptionnées jusqu’à présent.

Gnetnews