Tunisie : Rached Ghannouchi condamné à 15 mois de prison et à 1000 dinars d’amende

La Cour d’appel de Tunis a condamné hier, lundi 30 Octobre 2023, Rached Ghannouchi, à 15 mois de prison et une pénalité financière de 1000 dinars, avec un contrôle administratif pendant trois ans, annonce Ennahdha dans un communiqué.

Un membre d’un syndicat sécuritaire avait déposé plainte contre le président d’Ennahdha, l’accusant d’avoir qualifié les forces sécuritaires de « Taghout » (tyrans), lors d’une oraison funèbre d’un dirigeant de son mouvement.

Ennahdha considère cette accusation, comme étant « fallacieuse, et dénuée de tout appui juridique, prouvant le crime de takfir, (accusation d’apostasie), contre Ghannouchi pour avoir employé le mot taghout », signalant que « ce terme était sorti, d’une manière abusive, de son contexte ».

« La longue marche de Rached Ghannouchi, intellectuelle et politique, s’étendant sur des décennies prouve qu’il est l’un des principales voix, ayant combattu le takfir, et l’extrémisme à travers des dizaines de livres et de conférences », souligne le movement.

Ce faisant, Ennahdha précise que le jugement était rendu en l’absence de Rached Ghannouchi et de son comité de défense.

Gnetnews