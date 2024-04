Tunisie : RÃ©cupÃ©ration d’une terre domaniale de 135 hectares Ã  BÃ©jÃ 

Tunisie : Récupération d’une terre domaniale de 135 hectares à Béjà

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières annonce, ce mardi 30 avril 2024, que sa direction régionale de Béjà a procédé à la récupération d’un lotissement agricole couvrant une superficie de 135 hectares, en application d’une décision de déchéance de droit, émise par les ministres des Domaines de l’Etat, et des Affaires foncières ; et de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, du fait d’infractions contractuelles, commises par le locataire de cette terre domaniale.

La restitution a eu lieu en présence de l’ensemble des autorités, et des administrations concernées.

La parcelle en question a été remise à l’office des terres domaniales, afin qu’elle soit gérée à titre provisoire, jusqu’à sa réaffectation, conformément aux procédures en vigueur.

Gnetnews