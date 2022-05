Tunisie/ RÃ©fÃ©rendum : Les prÃ©paratifs logistiques discutÃ©s, Bouaskar promet intÃ©gritÃ© et transparence du scrutin

Tunisie/ Référendum : Les préparatifs logistiques discutés, Bouaskar promet intégrité et transparence du scrutin

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a présidé hier jeudi 26 Mai 2022, une séance de travail avec les membres de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), conduit par Farrouk Bouaskar, consacrée à l’examen des préparatifs, en prévision de la tenue du référendum du 25 juillet.

La contribution du ministère de l’Education à assurer l’aspect logistique a été évoquée, indique un communiqué du ministère de l’Education.

Le président de la République avait fait paraitre le 25 Mai dernier, un décret présidentiel n’o 506 du 25 Mai 2022, portant convocation des électeurs au référendum sur le projet de la nouvelle constitution, le lundi 25 juillet prochain.

Ce faisant, le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouaskar, a affirmé que toutes les garanties juridiques sont réunies, notamment en termes de respect des critères d’indépendance, de transparence et d’intégrité.

Recevant, hier jeudi 26 Mai, en présence de membres du conseil de l’ISIE, des présidents et membres d’associations concernées par le fait électoral, dont Mourakiboun, l’observatoire Chahed, Atide, et la ligue des électrices tunisiennes, le chef de l’instance électorale a présenté « un aperçu sur la nouvelle composition de l’instance et les préparatifs en cours pour l’organisation du référendum sur le projet de constitution, le 25 juillet prochain ».

Bouaskar a promis la poursuite de l’ouverture de l’instance sur les différentes composantes et forces de la société civile, sur les questions liées à la question électorale.

Les représentants des associations ont formulé des propositions sur différentes questions en lien avec le processus d’organisation du référendum, et les autres échéances électorales, comme l’inscription, la sensibilisation, le contrôle des campagnes électorales, le recours aux observateurs et autres.

