Tunisie : Rencontre à la Kasbah avec le président exécutif du Fonds saoudien pour le développement

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu hier, mercredi 21 février 2024, le président exécutif du Fonds saoudien pour le développement, Soltane Ben Abderrahman Morched, et la délégation l’accompagnant, en présence de Sihem Boughdiri Nemsia et Feriel Ouerghi Sebeï, respectivement ministre des Finances, et ministre de l’Economie et de la Planification.

Le chef du gouvernement a exprimé sa détermination à promouvoir la coopération avec le fonds saoudien, l’appelant à examiner l’éventualité de financer une batterie d’autres projets.

Le président exécutif du Fonds saoudien pour le développement a exprimé les dispositions du fonds à poursuivre le financement et l’appui de la mise en œuvre des projets programmés, ainsi que des projets dont la réalisation est prévue à l’avenir.

Gnetnews