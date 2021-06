Tunisie : Rencontre KaÃ¯s SaÃ¯ed/ Rached Ghannouchi, est-ce le dÃ©gel ?

Tunisie : Rencontre Kaïs Saïed/ Rached Ghannouchi, est-ce le dégel ?

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rencontré ce jeudi 24 Juin, à Carthage, à l’occasion de la célébration du 65ème anniversaire de la création de l’armée nationale, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, annonce la présidence dans un communiqué laconique paru en ce début d’après-midi sur sa page officielle.

Cette entrevue qui intervient suite à la médiation de Lotfi Zitoun, qui a rencontré dernièrement les deux hommes, devrait porter sur la crise politique qui secoue le pays, dans un contexte sanitaire et socioéconomique extrêmement difficile.

Les rapports entre Saïed et Ghannouchi sont froids et distendus, les deux hommes n’hésitent pas, à chaque occasion, d’afficher leurs divergences sur la place publique, ce qui est à l’origine du blocage que connait le pays, depuis des mois.

Parmi les sujets de discorde entre le chef de l’Etat et le président du parlement, le gouvernement de Méchichi, dont le premier réclame le départ, et le second soutient.

La ceinture politique du gouvernement propose la formation d’un gouvernement politique qui sera dirigé par le même Hichem Méchichi, afin de donner un nouvel élan à l’action gouvernementale. Reste à faire cautionner cette proposition par Kaïs Saïed, qui avait lui-même nommé le chef du gouvernement, avant de prendre ses distances avec lui et de vouloir s’en séparer.

Autre différend entre les deux hommes, les missions que mènent Rached Ghannouchi à l’étranger, celles qui font grincer les dents de Kaïs Saïed. Ce dernier y perçoit une manière d’empiéter sur ses prérogatives, et considère la politique étrangère et la diplomatie, comme étant sa chasse gardée.

Idéologiquement, le président de la république qui est proche des nationalistes s’en est pris, dans l’une de ses interventions, à l’Islam politique, dont son hôte de ce jeudi, et président d’Ennahdha représente l’incarnation…

Autant de points de friction…cette rencontre marque-t-elle un vrai dégel entre les deux hommes, ou un simple entretien sans suite ?

Ce faisant, Rached Ghannouchi était présent ce matin à la cérémonie de célébration du 65ème anniversaire de l’armée nationale, tenue à Carthage sous l’égide du président Kaïs Saïed, en présence du chef du gouvernement, du ministre de la Défense nationale, des membres du Conseil supérieur des armées, et des chefs militaires.

