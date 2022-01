Tunisie : Réorganisation des transports, et catégories exceptées du couvre-feu (ministère)

Le ministère du Transport annonce des dispositions dictées par l’instauration du couvre-feu ce jeudi 13 janvier de 22h à 5h dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, la Manouba, Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Mehdia, Sfax, Gabès, Médenine, Tozeur, et Kébili.

Ces dispositions portent sur une réorganisation du transport :

*Le transport urbain (bus, métros et trains), le transport irrégulier (taxis individuels, taxis collectifs, taxis touristiques, transport rural, et louages), et transport interurbain se limitent pendant la période du couvre-feu sur le transport des agents de santé et certains cas urgents ;

*Le transport sera assuré via les différents points de passages frontaliers urbain, aérien et maritime à une cadence normale. Sont exceptés de la disposition du couvre-feu les personnes dont la nature d’activité requiert un travail nocturne, en présentant une attestation le prouvant. Les voyageurs au départ et à l’arrivée au pays en sont exceptés, à condition de présenter un billet d’avion et un passeport ;

*Permettre aux véhicules de transport des marchandises de circuler pendant la période du couvre-feu, moyennant une autorisation ou un ordre de mission de l’employeur, en vue de faciliter les opérations de transport des marchandises, notamment les produits d’import/ export…

Le ministère du Transport appelle les entités sous son autorité à activer les protocoles sanitaires, à s’en tenir, drastiquement, et à durcir le contrôle en matière d’application, notamment au niveau des passagers frontaliers, par air, mer, et terre.

Les usagers de la route sont tenus d’obtempérer aux consignes des unités sécuritaires, pour appuyer l’effort national dans la lutte contre le Coronavirus.

Les mesures de prévention s’articulent autour de :

*Renforcer les mesures de contrôle au niveau de tous les passagers frontaliers, en soumettant l’ensemble des arrivants au territoire national à un test de dépistage ,

*Obligation du port du masque pour l’ensemble des usagers, du conducteur et du receveur,

*Respecter la distanciation physique, lors de l’accès aux moyens de transport, ainsi qu’à l’intérieur des moyens de locomotion ,

*S’en tenir à une capacité de 50 % du moyen de transport ,

Désinfection total du moyen du transport après et avant la desserte, ainsi que l’aération et l’entretien du système d’aération et de climatisation.

