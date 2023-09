Tunisie: Report de la grève dans le secteur de la santé

Le syndicat national des médecins, médecins dentistes et pharmaciens de la santé publique a pris la décision de décaler la grève, initialement prévue pour les 20 et 21 de ce mois, au 29 et 30 novembre 2023.

Dans un communiqué diffusé, le syndicat a spécifié que cette résolution a été prise à la suite d’une réunion tenue lundi, centrée sur l’évaluation de la situation du secteur de la santé publique et des négociations en cours avec le ministère de la Santé.

Le syndicat a ajouté que ce report de la grève fait partie de la continuité des négociations avec le ministère de tutelle, ainsi qu’avec la présidence du gouvernement et le ministère des Finances, concernant les revendications déjà formulées.

Gnetnews